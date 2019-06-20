المكصوصي: لن ننهي الفصل التشريعي من دون التصويت على الكابينة الوزارية

2019/06/20 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الخميس، ان البرلمان لن ينهي فصله التشريعي الثاني من دون اكمال الكابينة الوزارية، لافتاً الى ان التصويت على الكابينة سيكون خلال جلسات الاسبوع المقبل.وقال المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البرلمان ينتظر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسال اسماء المرشحين للكابينة الوزارية لغرض التصويت عليهم”.[…]

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