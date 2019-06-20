ذي قار تسجل دخول 12 الف سائح عربي وأجنبي في النصف الأول من 2019

2019/06/20 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة السياحة في محافظة ذي قار، الخميس، عن دخول أكثر من 12 الف سائح عربي واجنبي الى المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.وقال مدير الدائرة اسعد حسين القرغولي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة شهدت خلال النصف الاول من العام الحالي دخول اكثر من 12 […]

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