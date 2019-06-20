الناخب الاسطنبولي إلى الصناديق مرة أخرى

2019/06/20 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناخبو مدينة إسطنبول على موعد مع انتخابات الإعادة لاختيار رئيس بلديتهم، يوم الأحد 23 حزيران/يونيو الجاري.ويتنافس على هذا المقعد مرشح حزب

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