برشلونة يحدد سعر بيع ديمبلي

2019/06/20 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى ليفربول اهتمامه بجناح برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل ضمه لصفوف الريدز في الصيف الجاري.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن برشلونة لن يبيع ديمبلي بأقل من 110 ملايين يورو. ويحتاج فريق يورجن كلوب إلى ديمبلي، من أجل إيجاد حلول وبديل هجومي قوي للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث يسعى لتحقيق لقب البريميرليج

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