تقرير للأمم المتحدة يدعو لاستجواب محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي

2019/06/20 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.وقُتل خاشقجي العام الماضي في قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة دليلاً يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد …

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