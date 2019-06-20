المسشتارة الالمانية تعلن معارضتها قيام دولة كردية شمال العراق مؤكدة ان قيامها لايخدم السلام

2019/06/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدة ان مثل هذه الدولة لايخدم وجوها السلامفي المنطقة ٫ منوهة الى ضرورة توفير “أوضاع عادلة” للأكراد هناك.وقالت ميركل في تصريحات صحفية خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية ****ونيا السفلى شمالي البلاد أمس الأربعاء: “لا أعتقد أن من شأن …

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