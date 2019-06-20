2019/06/20 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "السعودية ستدفع الثمن لقتلها جمال خاشقجي، وسيتم محاسبة المسؤولين عن الجريمة".
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واضاف، في لقاء في اسطنبول، إن "النتائج التي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: السعودية "ستدفع الثمن" وقتلة خاشقجي سيحاسبون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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