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أردوغان: السعودية "ستدفع الثمن" وقتلة خاشقجي سيحاسبون


أردوغان: السعودية
2019/06/20 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "السعودية ستدفع الثمن لقتلها جمال خاشقجي، وسيتم محاسبة المسؤولين عن الجريمة".

واضاف، في لقاء في اسطنبول، إن "النتائج التي

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