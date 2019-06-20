محلل كويتي لـ

2019/06/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف المحلل السياسي الكويتي صلاح الفضلي، عن امتلاكه معلومات بان العراق سيكون محور ستراتيجي في طريق الحرير التي تعمل الكويت على إنشائه ليكون

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