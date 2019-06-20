2019/06/20 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت أمانة بغداد بالتعاون مع هيئة السياحة والأمن السياحي وقيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، حملة لغلق محال المشروبات الكحولية غير المرخصة .وذكرت الأمانة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة نفذت حملة في شارع ابو نؤاس تضمنت غلق محال المشروبات الكحولية غير المرخصة بشكل تام بالتعاون مع هيئة السياحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغلاق محال لبيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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