2019/06/20 | 09:14

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الشيوخ الامريكي يصوت على وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

الخميس

20

حزيران

2019 :

08:55 am

46

الشيوخ الامريكي يصوت على وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

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