الحرس الثوري يسقط طائرة تجسس أمريكية

2019/06/20 | 09:14

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أعلن الحرس الثوري في إيران عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر

اليوم الخميس حين اختراقها اجواء البلاد قبال منطقة كوه مبارك

التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة

الجوفضائية للحرس الثوري.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد،

انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي

التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس

اميركية مسیرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية

الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.

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