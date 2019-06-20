إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية على أراضيها.. وواشنطن تنفي

2019/06/20 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط “طائرة تجسس أمريكية مسيرة” الخميس، لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.وقال الحرس

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