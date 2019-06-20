الحرس الثوري الايراني يسقط طائرة تجسس أمريكية

2019/06/20 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري في إيران عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر اليوم الخميس حين اختراقها اجواء البلاد قبال منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي

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