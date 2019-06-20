2019/06/20 | 09:16

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دعوات نيابية للتحقيق في ظاهرة الانتحار..



الضحايا بازدياد وأغلبهم من الشباب

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تاريخ النشر

20/06/2019 09:15 AM

ديالى – متابعة المشرق:دعَا النائب مضر الكروي، أمس الأربعاء، 19 حزيران، 2019، الى التحقيق في ظاهرة الانتحار داخل محافظة ديالى.



وقال الكروي إن "الانتحار في ديالى لم يعد حالات فردية بل تحول الى ظاهرة بالسنوات الاخيرة بعدما وصل عدد ضحاياه الى العشرات سنويا، في مظهر مؤلم للغاية بمجتمع تميز بالتلاحم والقدرة على حل المشاكل".



وأضاف، أن "الظاهرة الشاذة في اشارة منه الى الانتحار اعداده السنوية في تزايد مستمر، واغلبهم من الشباب"، داعيا الى "ضرورة التحقيق في اسباب بروزها بديالى والحلول الممكنة التي تساعد على تقليل عدد الضحايا"، وأشار إلى، أن "ملف الانتحار يجب ان ياخذ ً بعدا ً اعلاميا وتسلط الاضواء عليه اكثر من اجل دفع العوائل الى تفهم الملف بشكل اقرب لان ذلك من شانه الانفتاح والاسهام بانقاذ ارواح اذا ما عرف بان المشاكل الاجتماعية واليائس اسباب رئيسية وهناك مقدمات قبل الانتحار".



وكان مكتب حقوق الانسان في ديالى كشف عن تسجيل 30 محاولة انتحار خلال 2019 في المحافظة 20 منها انتهت بالوفاة.

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