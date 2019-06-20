2019/06/20 | 09:16

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ائتلاف النصر يتحدث عن جهات تهدف لتحويل العراق إلى ساحة (أمامية وخلفية) للصراعات

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تاريخ النشر

20/06/2019 09:14 AM

بغداد – متابعة المشرق:قالَ ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيد العبادي إن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع امنية واخرى اقتصادية حيوية في العراق تهدف الى تحويل العراق الى ساحة صراع دولية.



وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، انه "على العراق ان ينأى بنفسه عن الصراعات الخارجية ويهتم بالسيادة الوطنية، ويجب على الدولة حماية كل ذرة من الثروة النفطية او غير نفطية"، مؤكدا ان "هناك جهات خارجة عن القانون تريد ان تطبق اجندات خارجية هذا شيء نرفضه".



وبين السنيد انه "على حكومة عادل عبدالمهدي ان تراعي قضية الضعف الامني الحاصل مؤخرا ودخول جهات تريد ان تطبق اجندات خارجية، وتريد جعل العراق ساحة امامية او خلفية للصراعات الدولية".



وكانت مصادر عراقية قد قالت في وقت سابق إن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة جنوب البلاد، أسفر عن إصابة اثنين من العاملين العراقيين.



وذكرت المصادر أن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل"، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.



وعقب الهجوم، أجلت إكسون موبيل 20 من عامليها الأجانب، بسحب المصادر.



وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها "إكسون موبيل" عامليها الأجانب، فقد فعلت الشركة الشيء ذاته في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.





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