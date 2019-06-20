مشاركة المرأة العراقية في حل مشاكل المجتمع

2019/06/20 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجتمعُ الذي هو مجموعة من المؤسسات التي تأتي في مقدمتها الاسرة.لا يمكن ان ينمو او يتقدم

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