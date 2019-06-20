اربعة غيابات في صفوف النفط امام نفط الجنوب اليوم في الممتاز

2019/06/20 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز الفني لفريق النفط بكرة القدم عن غياب اربعة لاعبين عن صفوف فريقه امام نفط الجنوب ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم والتي ستقام على ملعب الصناعة في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس .

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