ميركل تؤكد معارضتها قيام دولة كردية في العراق

2019/06/20 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدة ضرورة توفير “أوضاع عادلة” للأكراد هناك.وقالت ميركل في تصريحات صحفية خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية ****ونيا السفلى شمالي البلاد أمس الأربعاء: “لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في

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