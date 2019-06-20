نائب: هذه الاطراف تسعى للتهدئة والسعودية تحث بالحرب على ايران

2019/06/20 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو ،الخميس، ان العراق والكويت وعُمان يسعون للتهدئة وحلحلة الخلافات مابين اميركا وايران في حين تسعى السعودية الى حث اميركا على الصدام المسلح مع الجمهورية الاسلامية.وقال القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الرئاسات لم تناقش مع امير الكويت (صباح الاحمد الصباح) موضوع المنح والقروض التي حصل عليها […]

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