2019/06/20 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: إقامة المهرجان السنوي الأول بمناسبة يوم الفتوة في النجف الأشرف.سوق التجار أقدم الأسواق التجارية في مدينة كربلاء المقدسة ومعلما مهما من معالمها التراثية.افتتاح برنامج “الإجازة القرآنية” بمشاركة أكثر من 300 طالب .دراسة تحذر من إختفاء وجبة طعام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 19 – 6 – 2019 النعيم نيوز.

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