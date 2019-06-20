جيامباولو مدرباً لميلان حتى 2021

2019/06/20 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي اي سي ميلان، الاربعاء، تعاقده مع مدرب سامبدوريا السباق ماركو جيامباولو، خلفاً لمدربه السابق جينارو غاتوزو.جيامباولو، قضى ثلاث سنوات مع سمبدوريا، لكنه قرر فسخ عقده بعد تلقيه عرضاً من “الروزونيري”، الذي اكمل اجراءات انتقال المدرب اليوم الاربعاء.وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، “يعلن ميلان اناطة مهمة الادارة الفنية للمدرب ماركو

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