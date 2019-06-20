2019/06/20 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … حقق منتخب كولومبيا فوزا صعبا على نظيره القطري 1-0 في مباراتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة “كوبا أمريكا” بكرة القدم فجر الخميس.

وانتزع المنتخب الكولومبي بطاقة التأهل للدور الثاني بفضل هدف دوفان زاباتا عند الدقيقة 85، لتتصدر كولومبيا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة.

وعانى المنتخب الكولومبي الذي هزم نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى 2-0 في المباراة أمام بطل آسيا، الذي كاد أن يدرك التعادل في مناسبتين، لكن التفوق صب أخيرا في مصلحة كولومبيا بفضل تألق نجمها خاميس رودريغيز الذي صنع هدف الفوز لزاباتا.

وبات المنتخب الكولومبي أول المنتخبات الضامنة للتأهل للدور القادم في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كولومبيا يحقق فوزا صعبا على نظيره القطري 1-0) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كولومبيا يحقق فوزا صعبا على نظيره القطري 1-0) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).