2019/06/20 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).