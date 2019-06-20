2019/06/20 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكتل المستفيدة من الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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