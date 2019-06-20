الموارد المائية توافق على زراعة 150 الف طن شلب في ميسان

2019/06/20 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ ميسان علي دواي، الخميس، عن موافقة وزارة الموارد المائية على شمول المحافظة بزراعة محصول الشلب، حيث تم اقتراح زراعة (150) الف طن من هذا المحصول.وقال دواي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الموارد المائية على شمول المحافظة بزراعة محصول الشلب، حيث تم اقتراح زراعة (150) الف […]

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