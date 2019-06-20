باريس سان جيرمان يشترط 300 مليون يورو لبيع نيمار

2019/06/20 | 09:22

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(المستقلة) … حدد باريس سان جيرمان سعر بيع لاعبه نيمار دا سيلفا، للفرق التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” المقربة من النادي الفرنسي، فإن مسؤولي سان جيرمان حددوا 300 مليون يورو لبيع نيمار، وذلك نظرًا لانتهاء تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية بعد 3 سنوات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن باريس لو نجح فيما يريده، فسيجعل نيمار أغلى لاعب كرة قدم للمرة الثانية، وذلك بعدما انضم لسان جيرمان في عام 2017، مقابل 222 مليون يورو.

ومن المتوقع ألا يستطيع أي نادٍ تلبية طلبات سان جيرمان ودفع هذا الرقم الكبير، إلا في حالة واحدة وهي الدخول في صفقة تبادلية تشمل لاعبين يطلبهم سان جيرمان.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان حدد هذا المبلغ، من أجل إجبار نيمار على البقاء في باريس، لعدم قدرة أي فريق على دفع هذا الرقم بما فيهم ريال مدريد وبرشلونة، فالأول دفع هذا الرقم تقريبًا لضم 5 لاعبين، وبالتالي من المستحيل أن يفاوض نيمار، أما الثاني سيرى أن التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو سيكون أفضل.

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