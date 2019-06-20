2019/06/20 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرض لن تهتز في 25 حزيران، عندما ستنعقد في المنامة، عاصمة البحرين، «الورشة» الاقتصادية بمبادرة إدارة ترامب.وللحقيقة، ما هكذا يبنى السور:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ألغيت ورشة البحرين.. عملياً؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ألغيت ورشة البحرين.. عملياً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).