ايران تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكية وواشنطن تنفي

2019/06/20 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعمت إيران أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أميركية مسيرة (دون طيار) في إقليم هرمزجان، جنوبي البلاد، فيما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت وكالة "إيرنا" الحكومية، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوبا.

وادعت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المُسيرة المُسقطة كانت من نوع "آر كيو 4 غلوبال هوك"، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية.

من جهته نفى الجيش الامريكي المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق إيران

وقال الجيش الأمريكي انه ليس لدينا أي طائرة تعمل فوق المجال الجوي الإيراني.

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