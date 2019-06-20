نينوى تباشر بانشاء 84 مشروعا بينها مجمعات سكنية

2019/06/20 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، عن المباشرة بانشاء 84 مشروعا في عموم المحافظة، مبينا أن المشاريع تتضمن بناء مجمعات سكنية للعوائل المتععفة.وقال المرعيد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مديرية بلديات نينوى وباشراف منظمة الـ(UNDP) باشرت انشاء 84 مشروعا في عموم المحافظة”، موضحا ان “تلك المشاريع موزعة في […]

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