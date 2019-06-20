بوريس جونسون المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية : جدي الاكبر اسمه علي كمال !

2019/06/20 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح لرئاسة الحكومة، إن جده الأكبر ”مسلم“، واعتذر عن تعليقات سابقة أساء فيها للمنقبات.وقال جونسون، خلال مناظرة متلفزة لمرشحي رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية،: ”لقد جاء جدي الأكبر المسلم إلى هنا عام 1912 لمعرفته بأن هذا البلد مستعد للترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم“.

وحسب صحيفة ”أكسبريس“ البريطانية، فإن جد جونسون الأكبر هو ”علي كمال“، وكان صحفيًا وسياسيًا وشاعرًا في العهد العثماني.



وعن تعليقات سابقة وصف فيها المنقبات بـ“صناديق البريد“، و“لصوص البنوك“، قال جونسون إن تلك العبارات ”تعود إلى آخر 20 أو 30 عامًا عملت فيها كصحفي، واجتزأ الناس هذه الكلمات من مقالي وبالغوا فيها“.



وأضاف: ”بالطبع أنا آسف عن الإهانة التي سببتها تلك الكلمات“.

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