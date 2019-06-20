البرلمان يصدر توضيحا حول عدم رفع العلم العراقي بزيارة وفد الى ايران

2019/06/20 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد يوم الاربعاء بيانا اوضح فيه عدم رفع العلم العراقي اثناء استقبال الاول والوفد المرافق له من قبل وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في طهران.

وذكر المكتب في بيان اليوم انه “بخصوص ما جرى بالأمس الثلاثاء ٢٠١٩/٦/١٨ من مراسيم استقبال وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف لوفد من مجلس النواب العراقي برئاسة الحداد ، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي”.

واوضح البيان ان “رئيس الوفد طالب بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيراني، تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد وجاء التوضيح كالاتي:

البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود العلم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط.

علما العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني.

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