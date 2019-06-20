2019/06/20 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بيع المسدس الذي يُعتقد أن الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ استخدمه في الانتحار بفرنسا في عام 1890 بمبلغ 130 ألف يورو (145700 دولار) خلال مزاد في باريس يوم الأربعاء.ويُعتقد أن فان جوخ أطلق النار من المسدس على صدره بعد سنوات عانى فيها متاعب نفسية.والمسدس من نوع لوفوشو ويعلوه الصدأ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع المسدس الذي انتحر به فان كوخ بأكثر من 145 ألف دولار وكالة خطوة برس.

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