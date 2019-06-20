البصرة.. المحتجون يتجمعون ايذاناً ببدء تظاهرتهم المرتقبة وقوات الامن تنصب نقاط تفتيش ( صور )

2019/06/20 | 09:28

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس (20 حزيران 2019)، بتجمع المحتجين من أهالي البصرة بالقرب من ديوان المحافظة، ايذاناً ببدء تظاهرتهم المرتقبة، فيما أشار الى أن القوات الأمنية بدأت بنصب نقاط التفتيش.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين بدأوا بالتجمع في فلكة البحرية، بالقرب من ديوان المحافظة ايذاناً ببدء تظاهرتهم المرتقبة.

وأضاف أن القوات الأمنية قامت بنصب نقاط تفتيش، ما أدى الى حدوث ازدحامات شديدة، على الطريق المؤدي من شمالي البصرة الى مركز المدينة.

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وقال إحسان الشمري، خلال برنامج &qu

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