2019/06/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية نظرا لوفرة انتاجها في الاسواق المحلية ودعما للمنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية المقررة.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حاليا شملت كل من (الطماطة، والخيار، والبطاطا، والباذنجان، واللهانة، والقرنابيط، والجزر، والنبق، والخس، والرقي، والبطيخ، والثوم الطازج، والشجر، والذرة الصفراء)،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تعلن وفرة الإنتاج المحلية ومنع استيراد عدد من المحاصيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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