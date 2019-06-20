وزارة النفط تعتزم التوقيع مع شركة أمريكية لتطوير قطاعات الانتاج وتصدير النفط

2019/06/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وكيل وزارة النفط فياض نعمة عن استعداد الوزارة لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة اكسون موبيل الامريكية خلال ايام قليلة مقبلة لتطوير قطاعات الانتاج والتصديرللنفط والغاز في محافظة البصرة ،مؤكدا ان عملية قصف أحد مخيمات شركة الحفر العراقية في منطقة البرجسية لا يؤثر على عمل الشركات الاجنبية التي تتولى تطوير الحقول النفطية في محافظة […]

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