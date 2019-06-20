العراق يبيع خام البصرة الثقيل في تموز بعلاوة أقل

2019/06/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران تجاريان يوم الخميس إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة أقل قدرها 90 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام.بحسب روتيرز

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