الصحة تخصص 20 مليار دينار لواسط لهذا الغرض

2019/06/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ واسط، محمد المياحي، الخميس، عن تخصيص وزارة الصحة 20 مليار دينار لمستشفيات المحافظة.

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