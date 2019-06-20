المسافرين والوفود: اعادة اكثر من 658 نازح من مخيم السياحة الى القائم

2019/06/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الأربعاء، عن اعادة اكثر من (658) نازح من مخيم السياحة الى قضاء القائم في محافظة الانبار.وذكر بيان لاعلام الشركة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "استمرارا لجهودها الخاصة باعادة توطين العوائل النازحة، نفذت واجبين لاعادة توطين النازحين من مخيمات الايواء الى مناطقهم الاصلية ".

واضاف، "تم تسير ( 4) حافلات في الواجب الاول لاعادة 67 عائلة من مخيم السياحة الى قضاء القائم والذي تزامن مع واجب ثاني حيث تم اخراج( 4) حافلات اخرى لاعادة ( 70) عائلة من مخيم السياحة الى قضاء القائم ليبلغ عدد النازحين الذي تم اعادتهم اكثر من ( 658 ) نازح ".

واشار البيان الى، ان منتسبوا الشركة يواصلون عملهم وجهودهم وبهمة عالية لنقل كل العوائل التي نزحت خلال العمليات العسكرية للمحافظات الامنة ومخيمات الايواء في دول الجوار واعادتهم الى مناطقهم ومدنهم الاصلية وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية.



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