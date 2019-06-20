قطار يفرم سائق دراجة شمال المثنى

2019/06/20 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 21 عاما مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس قطار شمال محافظة المثنى.

وذكر مصدر مطلع إن سائق دراجة لقي مصرع في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إثر تعرضه لحادث دهس قطار في منطقة الخزاعل شمال المحافظة،" مشيرا إلى ان "سائق الدراجة لم يستطع تجاوز سكة القطار بالسرعة المطلوبة لحظة مرور القطار".وأضاف أن جثة الشخص نقلت إلى الطب العدلي بالسماوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.انتهى

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