2019/06/20 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرت نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المناطق كافة فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 42 مْ وفي البصرة 44 مْ".وأضاف، ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً بالمناطق كافة وترتفع الحرارة قليلا في الوسط وبضع درجات في الشمال ولا تتغير في الجنوب".أما طقس الأحد فيكون بحسب الأنواء الجوية "صحواً في المناطق كافة ودرجة الحرارة ترتفع قليلا في الوسط والشمال وبضع درجات في الجنوب".وأشار البيان الى، ان "طقس الأثنين سيكون صحواً وترتفع درجات الحرارة قليلاً".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرارة تعود للإرتفاع في العراق بدءاً من السبت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرارة تعود للإرتفاع في العراق بدءاً من السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).