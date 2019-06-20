2019/06/20 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد اليوم الخميس رفع الحواجز الكونكريتية عن موقعين وسط العاصمة.وقال بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن جهدا مشتركا ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية ساهم في رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين تمثل الموقع الاول بأفران ومخابز وزارة الدفاع في منطقة النهضة والموضوعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).