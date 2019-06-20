“بالفديو”.. انتشار امني مكثف في البصرة بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية

2019/06/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق فرضت القوات الامنية اجراءات امنية مشددة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات.

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