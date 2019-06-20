“بالفديو”.. تظاهرات حاشدة في البصرة للمطالبة بالإصلاحات و حشود لحماية مبنى المحافظة

2019/06/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تظاهر المئات من ابناء محافظة البصرة ،اليوم الخميس، احتجاجاً على سوء الخدمات، وللمطالبة بتوفير الكهرباء وفرص العمل للشباب.

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