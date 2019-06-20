نائب عن الفتح : السعودية تحث اميركا بالحرب على ايران

2019/06/20 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه

اكد تحالف الفتح ان السعودية تحث اميركا بالحرب على الجمهورية الاسلامية في ايران في الوقت الذي تسعى فيه الكثير من الاطراف للتهدئة بضمنها العراق والكويت وعُمان.

وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الخميس،ان “الرئاسات لم تناقش مع امير الكويت (صباح الاحمد الصباح) موضوع المنح والقروض التي حصل عليها العراق خلال مؤتمر الكويت لاعمار المدن المتضررة في البلاد”.

واضاف ان “الزيارة تم خلالها مناقشة ملف التوترات والصدام المسلح مابين ايران واميركا، خاصة ان الموضوع يشغل المنطقة بشكل كبير وقد يؤثر على جميع الدول في حال حدوث اي صدامات”.

واوضح ان “العراق والكويت بحثا آلية الدخول بوساطة لحل الازمة القائمة في المنطقة، خاصة ان الكويت تربطها علاقة جيدة مابين ايران واميركا في نفس الوقت، اضافة الى دور العراق وعُمان، باستثناء السعودية التي تسعى لحث اميركا على الصدام المسلح مع ايران”.

KKK

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