2019/06/20 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب صادر عن وزارة الصحة والبيئة يظهر موافقة الأخيرة على تعيين خريجي هندسة تقنيات الاجهزة الطبية استناداً الى كتاب لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة توافق تعيين خريجي هندسة تقنيات الاجهزة الطبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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