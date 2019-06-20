النفط يرتفع بعد الاتفاق على موعد اجتماع “أوبك”

2019/06/20 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت أسعار النفط قرابة 2 بالمئة ،الخميس، بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.8 […]

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