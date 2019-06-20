بينها الملح.. مجلس الوزراء يقرر منع استيراد 3 منتجات ولمدة عام

2019/06/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2019، اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن قيام الجهات ذات العلاقة بمنع استيراد منتجات (ملح الطعام، والشعرية بأنواعها كافة، والمعكرونة".

واضاف، ان" هذا القرار ينفذ بعد 60 يوما من تاريخ اصداره، ولمدة سنة من تاريخ دخوله حيز النفاذ"، مبينا، ان" القرار تم بناءً على ما عرضته وزارة الصناعة والمعادن بموجب كتابيها المرقميين (18763 – 21040) وما جاء في كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد : س.ل /458 والمؤرخ في 2010/5/27".انتهى..م.م

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