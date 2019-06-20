الغارديان: فريق ابن سلمان هدد باختراق موقع الصحيفة وحسابات العاملين فيها

2019/06/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت، الصحيفة، إنها" تلقت تحذيرات من إمكانية اختراقها واختراق حسابات البريد الإلكتروني للصحفيين العاملين فيها، والذين يحققون في مختلف الأزمات المتعلقة بالديوان الملكي السعودي.واضافت، ان" قلقاً ساور إدارة الصحيفة من إمكانية حصول هذا الاختراق، وأن "مصدر هذا القلق هو تهديد محتمل من الرياض، ليتبين لاحقاً أنه بالفعل هناك مذكرة سرية بتكليف فريق تقني اختراق خوادم الكمبيوتر الخاصة بالجريدة".واوضحت، الصحيفة أن" الوثيقة وقَّع عليها القحطاني أحد أبرز مستشاري ابن سلمان، والمتهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018.وتابعت، انه" في الأسابيع التي تلت هذا التهديد، طالبت السلطاتِ السعودية مراراً وتكراراً، بالتعليق وتقديم بيان توضيحي حول الأمر، لكن الرياض رفضت ذلك".وبينت، أن" الدبلوماسيين السعوديين أقروا ذلك بجدية، لكنهم طرحوا أسئلة حول صحة الوثيقة، لافتة إلى أنهم طالبوا "الغارديان" بتسليمها، حتى يتمكنوا من "التحقيق في هذا الأمر بشكل أكمل".ونوهت الصحيفة الى أنه" أصبحت هدفاً للاختراق من قِبل فريق ابن سلمان، بعد نشرها تقريراً في مارس الماضي، يزعم عن وجود توترات بين الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه المثير للجدل".واكدت، الصحيفة، ان" هذا التقرير أثار جدلاً واسعاً في الشرق الأوسط، وأثار التكهنات بشأن ما إذا كان الملك سلمان يحاول أن يؤدي دوراً أكثر مركزية في قيادة السعودية خلال فترة مضطربة تسببت فيها أخطاء ابنه ومَن حوله".وحذرت الصحيفة كوادرها فيما حثّ مراسلي الصحيفة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، بعد محاولة عناصر في البلاط الملكي التعرف على الأفراد الذين ربما كانوا قد تحدثوا للصحيفة، مشيرة إلى أن مصدرها أبلغها أن "حماية أنفسكم ضرورية".وتشير إلى أنها حصلت على مذكرة باللغة العربية تؤكد صحة ما قاله المصدر، وهي مؤرخة بـ7 مارس 2019 وموجهة إلى رؤساء الإدارات التكنولوجية والتقنية والفنية في مديرية الأمن السيبراني بمكتب ابن سلمان، حيث تؤكد أهمية المعلومات الحساسة التي نشرتها الصحيفة وأن من الضروري تتبُّع مصادرها.وجاء في الوثيقة التي ذكرت "الغارديان" إنها حصلت عليها "بناءً على ما نُشر بالجريدة البريطانية، في عددها الصادر بتاريخ 6 مارس 2019، والذي يتضمن معلومات حساسة عن العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد حفظه الله، وبسبب ما يشكله هذا من تهديدات أمنية جسيمة وما عرفناه مقدماً من وجود بعض التحركات ضد موقف سمو ولي العهد".وتضيف المذكرة، لقد أجرينا تتبُّعاً أولياً لتسريبات الصحيفة، وقررنا أن لديهم نقطتي اتصال رئيستين في لندن وواشنطن.يبدو لنا أن هناك علاقة قوية بين الأفراد المذكورين أدناه ومصدر (أو مصادر) التسريبات".وتابعت، انه" بناءً على ذلك نفذ تغلغل خوادم صحيفة الغارديان وأولئك الذين عملوا على التقرير الذي نُشر، والتعامل مع القضية بسرية تامة، ثم أرسل إلينا جميع البيانات في أقرب وقت ممكن".وتحدد المذكرة صحفيَّين من "الغارديان" هما المواطن البريطاني "نيك هوبكنز "، والأمريكي "ستيفاني كيرشغسنر".انتهى..م.م

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