نائب يكشف مايدور خلف الكواليس واسباب تأخير اكمال الحكومة

2019/06/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، اسباب تأخر اكمال الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي.وذكر البعيجي في بيان ان ” ترك امر اختيار ماتبقى من الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء هو امر غير صحيح ولا يوجد له اي صحة والدليل تأخير حسم ماتبقى من الكابينة الوزارية الى الان “، موضحا لوان الامر متروك له باختيار كابينته الوزارية كما تزعم بعض الكتل السياسية بانها خولة رئيس الوزراء بالاختيار فما السبب الذي اخر اكمالها الى يومنا هذا والحكومة مضى على تشكيلها سنه تقريبا ”

ولفت الى ان “على الكتل السياسية التي عطلت اكمال الكابينة الوزارية ان تعلم ان الشعب يدرك جيدا مايدور في الساحة السياسية ولن يصدق ما تصرح به من ترك الامر رئيس الوزراء خصوصا وان الوضع الحالي مزري بسبب عدم تنفيذ البرنامج الحكومي لعدم اكمال الكابينة الوزارية الامر الذي ادى الى ارباك المشهد السياسي والخدمي والاقتصادي والامني بصورة عامة”

واضاف البعيجي مازالت عملية المحاصصة مستمرة وعلى جميع الاصعدة سواء كانت في اختيار الكابينة الوزارية او حسم الدرجات الخاصة وحتى ملف التعينات في البلد لذلك على الجميع ان يدرك جيدا خطورة الوضع الحالي وان يقدم مصلحة البلد والشعب على المصالح الخاصة والا سيكون القادم اسواء بسبب المحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى مانحن عليه “

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