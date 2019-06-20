2019/06/20 | 10:12

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الزراعة تعلن منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية

بغداد/...أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية نظرا لوفرة انتاجها في الاسواق المحلية ودعما للمنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية المقررة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حاليا شملت كل من (الطماطة، والخيار، والبطاطا، والباذنجان، واللهانة، والقرنابيط، والجزر، والنبق، والخس، والرقي، والبطيخ، والثوم الطازج، والشجر، والذرة الصفراء)، وسيتم فتح استيراد هذه المحاصيل عند انتهاء موسم الإنتاج المحلي اضافة الى المحاصيل المدرجة ضمن قانون الحجر الزراعي".

وبينت أن "هذا القرار تم حفاظا على المنتج المحلي ولتشجيع الفلاحين والمزارعين على الاستمرار بالانتاج"، داعين "المنافذ الحدودية كافة وبضمنها المنافذ التابعة الى اقليم كردستان لتشديد الرقابة في النقاط الكمركية للحيلولة دون دخول المنتجات الزراعية خارج إجراءات الاستيراد الأصولية".انتهى1

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