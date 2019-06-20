القبض على تاجري مواد مخدرة في بغداد

2019/06/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على تاجرين للمواد المخدرة في بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ان: قوة امنية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة تقدر بكيلو غرام واحد يستقلون عجلة نوع سوناتا رصاصي اللون بغداد في الشارع التجاري بمنطقة حي الجهاد غربي بغداد”.واضاف : تم […]

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